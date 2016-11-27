اليونيسف: 100 ألف طفل عالقون في شرق حلب

أعلنت منظمة يونيسف الأممية أنّ عدد الأطفال في المناطق المحاصرة تضاعف خلال أقل من عام وأصبح عددهم يفوق نصف مليون طفل محاصر.

وبحسب المنظمة فإنّ الأطفال المحاصرين في 16 منطقة سورية يواجهون ظروفاً حياتية كارثية حيث يواجهون مع ذويهم انقطاع تام من الموارد الانسانية الأساسية والخدمات الضرورية للعيش.



ويؤكد تقرير المنظمة أنّ بعض هذه المناطق حصلت على نسبة قليلة جدا من المساعدات فيما غيرها منقطعة تماماً عن أي مساعدات إنسانية منذ قرابة العامين.



ويرجّح التقرير أنّ هناك 100 ألف طفل عالقون في شرق حلب وحدها، فيما تفيد المعلومات الواردة من هناك أنّ الأهالي يبحثون في القمامة عن بقايا طعام للاستمرار.

هذا وطالب أكثر من 120 برلمانيا بريطانيا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالموافقة على إسرال مساعدات غذائية وطبية إلى المحاصرين في شرق حلب عبر إلقاء هذه المساعدات الإسنانية الضرورية من الجو.

وفي رسالة وجهوها إلى رئيسة الوزراء البرطانية قال البرلمانيون إنّ "وقت الأعذار قد انتهى" وأنّ 100 ألف طفل متركون لمواجهة الموت البطيء في شرق حلب لسبب غير مقنع أبدا, وهو عدم التمكن من إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية لهم.