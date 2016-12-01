أردوغان وبوتين: ضرورة وقف إطلاق النار في حلب

توافق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي الأربعاء على "تسريع الجهود" لوضع حد للمعارك المتواصلة في حلب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن الرئيسين "توافقا على تسريع الجهود لوضع حد للمعارك في حلب والسماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى المدنيين الموجودين في المدينة".

من جانبه، أكد الكرملين في بيان أن اتصالاً جرى بين الرئيسين، لافتاً إلى أن الجانبين "واصلا تبادل وجهات النظر حول المشكلة السورية بما فيها الوضع في حلب".

يذكر أن هذه المباحثات الهاتفية بين أردوغان وبوتين هي الثالثة في أقل من أسبوع، وتأتي في وقت تواصل قوات النظام السوري بدعم من موسكو تقدمها في شرق حلب الذي يسيطر عليه قوات المعارضة.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها تنتظر توضيحات من تركيا بعدما أكد أردوغان الثلاثاء أن التدخل العسكري لبلاده في شمال سوريا يهدف إلى "إنهاء حكم الأسد".

ولم يوضح الكرملين ولا وكالة الأناضول ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا إلى هذا الموضوع.

من جهته، صل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إلى تركيا، حيث سيستقبله نظيره مولود تشاوش اوغلو.