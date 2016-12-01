الأمم المتحدة: 400 ألف نازح من حلب

جدد المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا الدعوة لمقاتلي جبهة فتح الشام لمغادرة حلب عبر ممر آمن، وقال إن هذا سيساعد في تجنب إراقة الدماء.

وأضاف أن 30 ألف شخص تقريبا نزحوا في حلب في الأيام الأخيرة، وأن إجمالي النازحين بالمدينة وصل إلى نحو 400 ألف، وأشار إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في حلب الشرقية.

وقال يان ايغلاند كبير مستشاري دي ميستورا: نحن بحاجة لبرنامج لإيواء النازحين مع دخول فصل الشتاء، وطالب كافة الأطراف بضمان سلامة الممرات الإنسانية، وأشار إلى مسؤولية النظام بمنع دخول المساعدات مؤكداً أنه لعى نظام الأسد إزالة العراقيل أمام دخول المساعدات