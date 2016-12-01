الفارون من حلب يعيدون مشاهد ميليشيا الحشد بالعراق

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 60 ألف شخص فروا من حلب خلال 48 ساعة.

وتحدثت تقارير دولية عن انتهاكات كبيرة تعرضت لها هذه الأسر بداية من سوء المعاملة وتعمد اذلالهم مرورا بتعرضهم للكراهية المذهبية من قبل عناصر حزب الله الذين تعمدوا استقبالهم باناشيد شيعية تدلل على نصر تاريخي على أهالي الشام وصولا إلى تقارير أكدت اعتقال نظام الأسد لمئات الشبان بتهمة وجود علاقة بينهم وبين فصائل المعارضة.

وتعيد هذه الممارسات للاذهان انتهاكات الحشد الشعبي في العراق الذي أيضا تعمد اذلال النازحين وقتلهم وفي أحيان عديدة التباهي بهذه الأعمال.

كيف لا وميليشيات الحشد الشعبي ذاتها التي تقاتل في العراق تشارك وبشكل كبير في معارك حلب الان لا سيما حركة النجباء وميليشيا أبو الفضل العباس إلى جانب ميليشيات أفغانية وإيرانية ولبنانية لا تقل اجراما.