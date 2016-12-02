أنقرة: الجميع يسعى لسلام في سوريا يخدم مصالحه

أكد نائب رئيس الحكومة التركي نعمان قورتولموش الخميس أن بلاده تبحث مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية بمن فيها روسيا موضوع وقف إطلاق النار في حلب، موضحا أن بلاده تقوم بما يقع على عاتقها من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية هناك.

وأرجع قورتولموش الأسباب في عدم حدوث تقدم في مباحثات السلام السورية في كون الجميع يحاول فرض عملية سلام تخدم مصالحهَ دون النظر إلى معاناة مئات الآلاف من الأشخاص وفق تعبيره. وقال إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يثبت صدق نواياه بتحقيق السلام الذي يريده السوريون.

وأوضح أنه في حال تمكنت أنقرة وموسكو من حل الخلافات حول سوريا وتوفرت الضمانات المناسبة من الطرف الروسي فإن ذلك سينتج وقفا لإطلاق النار في حلب في وقت قصير تعقبه إطلاق عملية إنسانية.

