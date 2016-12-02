الصليب الأحمر يسعى للقاء نازحي حلب الذين اعتقلهم النظام

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس عن إجرائها محادثات مع النظام السوري بهدف السماح لها بالوصول إلى النازحين الذين اعتقلتهم قوات النظام، بعد أن فروا من القتال في شرق حلب.

وأعلن رئيس لجنة الصليب الأحمر أن الوضع لا يزال غامضاً، بسبب عدم قدرة المنظمات الإنسانية الحصول على معلومات دقيقة عن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وأشار إلى أن الأمر يستدعي التواصل مع النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن قوات النظام اعتقلت مئات النازحين، إلا أن النظام نفى ذلك تماماً.

وفي الأثناء، كشف الصليب الأحمر أنه يتعاون مع جميع الأطراف ليتمكن من إيصال المساعدات وإجلاء الجرحى من المناطق المحاصرة.

