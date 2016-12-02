المعارضة السورية: خروج 900 مسلح من جفش عدد مبالغ فيه

كشف رئيس وفد المعارضة السورية العميد أسعد عوض إن محادثات تجري بين مندوبين عن الفصائل السورية المقاتلة وروسيا برعاية تركية حول الأوضاع في حلب.



وأشار الزعبي الى أن فصائل الجبهة الشمالية طالبت بحماية المدنيين في حلب من القصف اضافة الى اخراج الجرحى والمصابين من المدينة.



كما تم طرح اخراج المدنيين الراغبين بالمغادرة وفق ممرات آمنة وليس كما جرى في السابق.



أما روسيا فأصرت على خروج نحو 900 مسلح من جفش



بدورها المعارضة ردت بالقول أن هذا العدد مبالغ وفيه اضافة الى أنه لايمكن التفريق بين مقاتل وآخر في حلب لا سيما بعد دمج جميع الفصائل المقاتلة تحت مسمى جيش حلب



واستبعد الزعبي أن يتم التوصل لأي اتفاق بين الفصائل وروسيا.

من جانبه طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بوقف فوري لاطلاق النار في حلب بسوريا.

وقال "من أجل تلك الغاية تركيا تلتقي مع ايران وروسيا ولبنان بشكل منفصل وبجانب هذه الجهود ندعم اللقاءات بين مختلف المجموعات".

وأضاف إن اهتمام بلاده منصب على رغبة السوريين وليس على الأسد الذي يعتبر مسؤولا عن قتل أكثر من 600 ألف مدني.