تجدد القصف العنيف على أحياء حلب الشرقية

تجدد القصف العنيف على الأحياء الشرقية الجمعة، حيث لا تزال المعارضة السورية المسلحة تسيطر على ثلث هذه الأحياء، بحسب مأ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أن قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها تقدمت وسيطرت على باقي هذه الأحياء.

هذا ونفذت قوات النظام قصفا بالدبابات على مشارف حي الشيخ سعيد ومناطق في حيي السكري والمرجة الواقعين في الجزء الجنوبي من أحياء حلب الشرقية.

في حين تجددت الاشتباكات في عدة محاور بالقسم الشرقي من أحياء مدينة حلب، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين في حي صلاح الدين، وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام

كما تواصلت الاشتباكات بين الطرفين في محور بستان القصر، ترافق مع قصف مكثف من قبل قوات النظام استهدف مناطق الاشتباك

وأفاد المرصد بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في غرب حلب.