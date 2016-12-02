تركيا: الأسد مسؤول عن قتل 600 ألف سوري ولا يصلح للحكم

أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، الجمعة أن بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم يتعارض مع مبدأ العدالة الدولية. وأضاف أن الأسد مسؤول عن قتل 600 ألف سوري وهو بالتالي لا يصلح لحكم دولة.

كما شدد من لبنان، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء نظيره اللبناني جبران باسيل على ضرورة وقف القتال فوراً في سوريا وحلب تحديداً، وإعلان هدنة لأن الوضع في حلب مثير للقلق ولا بد من صد الجماعات الإرهابية.

كما أشار إلى ضرورة التسلح باستراتيجية أقوى لمكافحة منظمات كداعش والنصرة.

وعلى صعيد الملف اللبناني، أكد أن انتخاب الرئيس ميشال عون خطوة إيجابية، معرباً عن أمله بأن تستمر الخطوات الإيجابية في تأليف الحكومة، مؤكداً موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه من دون أي تمييز.

من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن هناك اتفاقا بين الطرفين على وحدة سوريا ونظامها العلماني ومسألة الحدود التي لا يمكن التلاعب بها.

وأضاف: "نحن معنيون بمواجهة الإرهاب من خلال تنسيق أكثر فاعلية بين البلدين، وعلينا الاستفادة من المناطق المستقرة في سوريا للبدء بعودة النازحين إلى بلدهم."