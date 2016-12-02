حلب.. المعارضة تطالب بتفعيل عمل الجنائية الدولية

حذر رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة من كارثة غير مسبوقة في حلب ستكون لها آثار سياسية وإنسانية خطيرة على الشعب السوري وشعوب المنطقة وفقا لتعبيره، مطالباً بتفعيل عمل المحكمة الجنائية الدولية

جاء ذلك في رسالة وجهها العبدة الخميس إلى دول أصدقاء سوريا الخمسة عشر، ودعا فيها إلى إيجاد خطوات فاعلة في سبيل وقف المخاطر التي تهدد مدينة حلب نتيجة القصف الوحشي.

وطالب العبدة بإلقاء المساعدات جواً لأهالي حلب المحاصرين، وبإدانة قصف روسيا ونظام الأسد لحلب، إضافة إلى تفعيل عمل المحكمةً الجنائية الدولية حول سوريا.

وتأتي تلك المناشدات في الوقت الذي يعيش شرق حلب مأساة انسانية مع تقدم قوات النظام والقصف المستمر منذ أيام دون هوادة على المنطقة التي شهدت نزوحاً كثيفاً خلال اليومين الماضيين.



