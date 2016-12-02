لافروف وكيري ودي ميستورا يبحثون سوريا في روما

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاء اليوم مع نظيره الأميركي جون كيري في العاصمة الإيطالية روما على هامش مؤتمر الحوار المتوسطي. وبحسب مصدر في الوفد المرافق للوزير لافروف فإنه من المتوقع أن يبحث الوزيران الوضع في سوريا وأوكرانيا وملفات أخرى في جدول الأعمال الثنائي.



هذا وذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن لافروف سيلتقي كذلك بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر.

يذكر أن دي ميستورا أعلن الخميس في مؤتمر صحفي من جنيف أن النظام السوري وروسيا رفضا طلباً من الأمم المتحدة لوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو 400 مريض ومصاب بحاجة للعلا من شرق حلب. لكن وعلى الرغم من هذا الرفض، اقترحت روسيا إقامة 4 ممرات إنسانية إلى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات، وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة.

