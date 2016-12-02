200 منظمة غير حكومية تدعو لانهاء الهجوم الدامي على حلب

طالبت أكثر من 200 منظمة غيرِ حكومية تعمل في المجال الانساني بتسلم الجمعية العمومية للأمم المتحدة الملف السوري بسبب عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي خطوة بشأنه خصوصاً إزاء الهجوم الأخير للنظام السوري على الأحياء الشرقية لحلب .

ودعا النداء الذي نُشر في نيويورك الخميس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها مئة وثلاث وتسعون إلى المطالبة بعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية لإنهاء كل الهجمات غير الشرعية في حلب والمناطق السورية الأخرى وضمانِ إدخال المساعدات الانسانية بشكل عاجل ودون قيود إضافية وإلى ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا أمام القضاء الدولي.

