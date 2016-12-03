عشرات الآلاف يفرون من شرق حلب معظمهم من الأطفال

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن قرابة 30 ألف شخص بينهم 20 ألف طفل فروا من منازلهم شرق مدينة حلب في الأيام الأخيرة، وقدرت منظمة اليونيسيف أن نحو 60 % من المهجرين هم من الأطفال.

وحذر كريستوف بوليراك، المتحدث باسم اليونيسيف، من أن الوقت بدأ ينفد لتزويدهم بالمساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيراً إلى أن المنظمة لديها "ملابس للشتاء وأغطية جاهزة لتزويدهم ببعض الحماية من انخفاض درجات الحرارة".

من جهتها قالت المفوضية العليا للاجئين إنه يجب التركيز الآن على تقديم المساعدات للهاربين من شرق حلب مع تزايد الحاجة إلى إيوائهم.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز، إن "العديد من الذين فروا من الأحياء الشرقية يتواجدون في مبانٍ غير مكتملة أو دمرت جزئياً".

وبحسب إدواردز فإن "الظروف غير الصحية والاكتظاظ تشكل بالفعل تحديات في مدينة مزدحمة فيها القليل من الأماكن المفتوحة".