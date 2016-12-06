لافروف يهدد فصائل المعارضة في حلب بالتدمير

في الوقت الذي نفى الكرملين رفض موسكو عقد اتفاقات مع واشنطن حول سوريا قبل تولي ترمب مقاليد السلطة، هدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فصائل المعارضة بتدميرها إذا لم تخرج من شرق حلب.

وفيما اتهم الولايات المتحدة برفض البحث "بجدية" في مسألة خروج مقاتلي المعارضة السورية من حلب، وإلغاء محادثات حول سوريا بين خبراء روس وأميركيين كانت مرتقبة غدا الأربعاء بحسب قوله، قال وزير الخارجية الروسي إن المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تخلت عن نظيره الأميركي جون كيري بتملصها من وثيقة دعمها كيري لحل الأزمة في حلب نافية وجودها أساسا.

بالمقابل حذر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت من أن احتمال تقسيم سوريا يلوح في الأفق، متحدثا عن جزء "سوريا المفيدة" الذي سيكون تحت سيطرة النظام وحلفائه، والآخر "داعشستان" بحسب تعبيره تحت سيطرة تنظيم داعش.

وقال ايرولت في مقابلة إذاعية إن إيجاد حل سلمي للوضع في حلب ليس لأن المدينة ستسقط خلال أسابيع.

وأوضح وزير خارجية فرنسا أنه من شأن خسارة حلب أن تشكل نكسة كبيرة وربما قاضية لمقاتلي المعارضة السورية.

وقال الوزير الفرنسي هناك منطق الحرب الإجمالي الذي يسعى للاستيلاء على كل سوريا المفيدة التي تشمل غرب البلاد والمنطقة الممتدة من حلب إلى دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص.

وشدد الوزير الفرنسي على أن الحل الوحيد هو إجراء مفاوضات سياسية، مؤكدا أن المسار العسكري يؤدي إلى فوضى دائمة في هذه المنطقة.