الفصائل المقاتلة في حلب تقترح هدنة لـ 5 أيام

على وقع المجازر التي ترتكبها الطائرات الروسية في إدلب حيث ارتفع عدد القتلى إلى 121 مدنيا خلال 72 ساعة وفق المرصد السوري، تواصل قوات النظام مدعومة بالميليشيات الموالية تقدمها في شرق حلب حيث سيطرت على حي الشعار بشكل كامل ليل الثلاثاء الأربعاء، إضافة إلى مناطق المواصلات وصولاً لأطراف كرم الجبل.

وتمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من التقدم والسيطرة على حيي أقيول "أغير" وباب الحديد وحارات أخرى تقع بين شمال قلعة حلب وجنوب ثكنة هنانو، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة، بعد أن تمكنت الثلاثاء من التقدم والسيطرة على كامل حي الشعار ومحيطه وحي كرم الجبل بالقسم من الأوسط من أحياء حلب الشرقية، وأجزاء من حي المرجة وكامل حي الشيخ لطفي بجنوب شرق حلب، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين الجانبين، وتدمير وإعطاب آليات، وخسائر بشرية مؤكدة في صفوف الجانبين، بحسب المرصد.

الفصائل المقاتلة تقدم مبادرة هدنة

في المقابل، أصدرت 6 فصائل مقاتلة في حلب بياناً الأربعاء، تضمن مبادرة هدنة لمدة 5 أيام. وتضمن النقاط التالية:



1- هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام.

2- إخلاء الحالات الطبية المستعجلة من المدينة ويقدر عددها بـ500 حالة.

3- إخلاء الراغبين من المدنيين بالخروج من الأحياء المحاصرة في حلب إلى ريف حلب الشمالي "وليس ريف إدلب كون أن منطقة ريف إدلب لم تعد منطقة آمنة، بسبب القصف الروسي والسوري"، وفق ما ذكر البيان.

4- البدء في المفاوضات بين الأطراف المعنية حول مستقبل حلب.



