الأمم المتحدة: تقارير مقلقة عن الوضع من مضايا والزبداني

عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق من الوضع الإنساني في حي الوعر المحاصر بحمص، مشيراً إلى سقوط قتلى وتضرر المرافق الصحية نتيجة القتال المتقطع هناك. كما أوضح دوجاريك الثلاثاء أن هناك تقارير مقلقة عن الوضع في مضايا والزبداني والفوعة وكفريا.

وقال:" إن الأمم المتحدة قلقة بسبب الوضع الإنساني في الوعر المحاصرة في حمص بسبب القتال المتقطع منذ منتصف نوفمبر، عشرات القتلى، مرافق صحية تضررت، 50 الف شخص محاصر في الوعر. الإجراءات الأمنية تزايدت، مما أدى إلى تدهور الأوضاع على أرض الواقع. نحن قلقون أيضا على سلامة وأمن المدنيين في مضايا والزبداني والفوعة وكفريا"

واضاف أن هناك تقارير موثوقة تشير إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 في مضايا في أعقاب هجمات على المدينة، وهناك أيضاً تقارير عن أشخاص قتلوا وجرحوا في الفوعة وكفريا .

