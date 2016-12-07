حلب تجمع كيري ولافروف في ألمانيا

يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء الأربعاء في ألمانيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خطة لوقف المعارك في حلب، حيث دعت عدة دول غربية إلى هدنة فورية.

وينتظر مجيء وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته الذي يقوم بجولة وداعية في أوروبا، إلى باريس لاحقا لكي يشارك السبت في الاجتماع الدولي لدعم المعارضة السورية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

ولقاء كيري ولافروف في هامبورغ على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي كان الوزير الأميركي أعلن عن انعقاده مبدئيا، أكدته الخارجية الأميركية الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيعقد عند الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش في فندق كبير في المدينة.

جهود دولية لوقف إطلاق النار

ويأتي الاجتماع فيما دعت عدة عواصم غربية بينها الولايات المتحدة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" أمام "الكارثة الإنسانية" في حلب، وحثت روسيا وإيران على "استخدام نفوذهما" على النظام السوري للتوصل إلى ذلك. وهذا البيان وقعه أيضا قادة فرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا.

وخلال مشاركته الثلاثاء في بروكسل في آخر لقاء وزاري لحلف الأطلسي، دعا كيري إلى استئناف المحادثات السياسية بين النظام السوري والمعارضة بمساعدة روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد.

وبذل كيري في السنوات الثلاث الماضية جهودا حثيثة للتوصل إلى "حل سياسي" في سوريا وأجرى مفاوضات مكثفة مع لافروف لكنها لم تؤد إلى نتيجة.

والثلاثاء شدد مجددا على "مواصلة المحادثات مع روسيا لكي تدرك أهمية استئناف المفاوضات" بين الأطراف السورية.

ويبدو أن الوزيرين اتفقا الجمعة في روما على خطة لإجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من شرق حلب وعلى وقف لإطلاق النار.

وكان يفترض أن تجري مشاورات تقنية روسية - أميركية في جنيف هذا الأسبوع، لكن موسكو اتهمت الجانب الأميركي بإلغائها وهو ما نفاه كيري.

