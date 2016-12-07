مجلس الأمن يستمع إلى تقرير دي ميستورا حول سوريا

تعقد مساء الأربعاء في مجلس الأمن جلسة مشاورات حول الشرق الأوسط يحضرها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي سيستعرض ملخصا حول الوضع في سوريا.

وكان مجلس الأمن فشل الإثنين في تمرير قرار بشأن سوريا بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد قرار يطالب بهدنة مدتها 7 أيام في حلب. كما عارضت فنزويلا مشروع القرار الذي قدمته إسبانيا ومصر ونيوزيلندا، في حين امتنعت أنغولا عن التصويت. وأيدت 11 دولة أخرى القرار.

وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا، منذ بدء النزاع في مارس 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين.

وكانت روسيا قد أعربت عن تحفظات قوية حيال النص الذي خضع لمفاوضات استمرت أسابيع. وحاولت في اللحظة الأخيرة الحصول على تأجيل التصويت حتى الثلاثاء على الأقل. لكن بعد مشاورات، قررت الدول التي قدمت النص بدعم من واشنطن ولندن وباريس المضي قدماً.

