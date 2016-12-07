هل سترسل أميركا صواريخ أرض ـ جو للمعارضة السورية؟

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إرسال صواريخ أرض ـ جو مضادة للطائرات إلى فصائل المعارضة في سوريا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن مشروع القرار يشمل بعض القيود على نقل هذه الأسلحة. وأضافت أن مشروع القرار يشكل تحولا ًملحوظا ًعن القرارت السابقة، خاصة وأنه يتناقض مع المبادئ الدولية التي تدافع عنها الولايات المتحدة والتي تحظر نقل الصواريخ المضادة إلى جماعات مقاتلة خارج نطاق الدولة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أي توزيع لهذه الأسلحة سيتطلب وجود داعمين أو مستشارين من الوكالات العسكرية والاستخباراتية، معتبرين أن مشروع قانون الدفاع الجديد قد يكون رمزياً إلى حد كبير.

