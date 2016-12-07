6 دول غربية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في حلب

تشهدت سوريا أزمة إنسانية متفاقمة مع تواصل هجمات النظام وميليشياته بغطاء روسي- إيراني على المدن الكبرى لا سيما حلب.

وفي ظل هذا التصعيد دعت 6 دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة الى وقف فوري لاطلاق النار في حلب.

وأبدت الدول استعدادها لفرض مزيد من العقوبات ضد أفراد ومؤسسات يعملون نيابة عن النظام السوري.

وفي بيان صدر عن الحكومة الألمانية وفق اجتماع شاركت فيه أيضا كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا طالبت حكومة الأسد بالموافقة على خطة الأمم المتحدة لإدخال مساعدات إلى حلب وإنهاء ما وصفته بالوضع المروع هناك كما طالبت الدول الغربية روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى النظام السوري.

ميدانيا قالت مصادر عسكرية ان قوات النظام تمكنت من السيطرة على 80 % من منطقة حلب الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

وأكدت المصادر أن قوات النظام والميليشيات الداعمه له تقدمت في حي باب النيرب واستعادة السيطرة على أجزاء واسعة منه ، مع محاولة التقدم على محاور أخرى بالقرب من حي سيف الدولة وأماكن في المشهد و حي الشيخ سعيد.

هذا ودعا مقاتلو المعارضة إلى إجلاء كل المدنيين الراغبين في مغادرة شرق حلب تحت إشراف الأمم المتحدة إلى منطقة ريف حلب الشمالي باعتبار محافظة إدلب لم تعد آمنة.

كما طالبت المعارضة بإجلاء نحو 500 حالة طبية حرجة من شرق المدينة.

ودعت كل الأطراف المعنية للحديث عن مستقبل حلب بمجرد تحسن الوضع الإنساني.