دي ميستورا يدعو إلى استئناف محادثات السلام السورية

دعا المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إلى استئناف محادثات السلام السورية، مشيراً إلى أن الوقت حان لتحقيق ذلك والجميع يعون هذا الأمر.

وقال دي ميستورا، خلال تصريحات صحفية بعد الجلسة، إن المجلس ناقش أموراً دقيقة جداً وكانت هناك لحظات صعبة.

كما أوضح أن مشاورات بين واشنطن وموسكو والأمم المتحدة ستنطلق السبت في جنيف حول خروج جميع المقاتلين من مدينة حلب، كما ستناقش المنطقة التي سيتوجهون إليها.

وبيّن دي ميستورا أنه لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد حلب في إدلب.

كذلك أضاف أن 31 ألف مدني خرجوا من حلب، والأولية الآن لحماية المدنيين في المدينة وتقديم المساعدة لهم.