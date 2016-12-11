المعارضة السورية تدعو لإنشاء جيش موحد يضم كل الفصائل

بعد إعلان موسكو توسيع عملياتها لتشمل إدلب، أطلقت المعارضة السورية على لسان رئيس الائتلاف أنس العبدة مبادرة دعا فيها الأمم المتحدة إلى ضرورة التفكير في اقتراح المدن المفتوحة في سوريا.

كما طالب بأن تتحول إدلب إلى نقطة تجمع للمدنيين، وتنتقل الفصائل المعارضة إلى تخوم هذه التجمعات المدنية.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تقطع الطريق على موسكو والنظام للانتقال بعد حلب إلى إدلب.

وتواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة أبرزها إيجاد دعم دولي كاف لإجبار النظام على قبولها وبالتالي عدم استخدام المدنيين كوسيلة للسيطرة والضغط على الفصائل العسكرية كسياسة التجويع والقتل الجماعي التي لطالما اعتمدها كما تواجه كذلك عقبة أخرى وهي الفصائل التي لا تتبع للجيش الحر والمصنفة بالإرهابية وهي التي يصعب الجزم ما غذا كانت ستلتزم بمبادرة مشابهة.