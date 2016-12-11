انسحاب داعش من تدمر بعد غارات روسية هستيرية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن داعش انسحب من مدينة تدمر بعد غارات روسية وصفها بـ "الهستيرية" على مناطق في المدينة الواقعة بريف حمص الشرقي.

وكان تنظيم داعش سيطر على المدينة بشكل شبه كامل، إضافة للسيطرة النارية على قلعة تدمر الأثرية عقب انسحاب قوات النظام منها، وقد عمدت الطائرات الروسية على إجبار عناصر التنظيم للانسحاب من المدينة باتباع سياسة الأرض المحروقة، في حين اندلعت اشتباكات بين داعش وقوات النظام والميليشيات الموالية في الأحياء الجنوبية من المدينة، ومحيط منطقة الدوة ومحيط مطار تدمر شرق المدينة.



كذلك ذكر المرصد، أن التنظيم اعتقل عددا من شبان من المدينة واقتادهم إلى أماكن مجهولة قبل انسحابه.