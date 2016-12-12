بعد تهجير 100ألف.. النظام يعلن دخول حلب آخر معاركها

أعلنت قوات النظام السوري أن الحملة العسكرية على شرق حلب دخلت مرحلتها الأخيرة بعد أن سيطرة قوات النظام على حي الشيخ سعيد صباح الاثنين وأحياء أخرى.

يأتي هذا بعد اعلان وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 ألف مدني غادروا شرق حلب منذ بداية العملية. وأشارت الوزارة الى أن قوات النظام تسيطر على أكثر من 95 بالمئة من حلب، مضيفة أن أكثر من 2200 من مقاتلي المعارضة استسلموا منذ بدء عملية حلب.

هذا وتواصل قوات النظام وميليشياته التقدم في الأحياء الشرقية حيث أعلن المرصد السوري عن سيطرتها فجر الاثنين على حي الشيخ سعيد أحد أكبر أحياء حلب الشرقية



وكان النظام السوري تمكن صباح الاثنين، وبعد أيام من هجومه العنيف على الأحياء الشرقية لحلب، والقصف الجوي "الهستيري" الذي شنه، من السيطرة على حي الشيخ سعيد الكبير جنوب شرق المدينة، وانتزاعه من مقاتلي المعارضة في قتال أثناء الليل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبهذا التقدم للنظام تكون المعارضة السورية في شرق حلب قد فقدت ما يقارب 90 بالمئة من المنطقة، التي كانت تسيطر عليها في المدينة.

وأضاف المرصد السوري أن طائرات النظام وجهت ضربات جوية عنيفة أثناء الليل على المناطق الباقية، التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب.

في حين أفادت وكالت رويترز أن مناطق تواجد المعارضة في شرق حلب تشهد القصف الأعنف منذ أيام.

روسيا: مقاتلون سلموا أسلحتهم

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن 728 شخصاً من المعارضة السورية المسلحة سلموا أسلحتهم خلال 24 ساعة الماضية، وانتقلوا إلى غرب حلب.

وقالت وزارة الدفاع أيضا إن 13346 مدنياً غادروا مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب خلال نفس الفترة.