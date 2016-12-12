الهيئة العليا للمفاوضات السورية: لا تفاوض قبل وقف القصف

طالب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاق جنيف والعمل على مفاوضات حقيقة يحدث فيها انتقال سياسي حقيقي.

وأوضح حجاب في تصريح للحدث مساء الأحد أنه لا يمكن الذهاب الى المفاوضات قبل إيقاف القصف على المدنيين.

وأضاف: ليس لدينا شروط مسبقة لكن هناك قرارات دولية صدرت من مجلس الأمن، نطالب بتنفيذها وخاصة القرار 2254 . وأهم شي في هذا القرار هو موضوع الانتقال السياسي وتطبيق بيان جنيف لعام 2012 ، وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا يكون فيها أي دور لبشار الأسد نحن نريد مفاوضات حقيقية، تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، وليس مفاوضات عبثية دون نتيجة كما حصل في الجولات السابقة.

كما شدد على أنه إذا لم يكن هناك جدول زمني وأجندة واضحة للمفاوضات لايمكن المشاركة فيها.

وأكد أنه لا يمكن الذهاب إلى المفاوضات في ظل قصف روسيا وقصف المدنيين واستمرار أعمال القتل التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية في سوريا.