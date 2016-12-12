داعش يسيطر على مناطق جديدة في بادية تدمر

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان باستمرار المعارك اليوم الاثنين بشكل متفاوت، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى.

حيث تمكن التنظيم من التقدم في البادية الغربية والجنوبية الغربية لمدينة تدمر، مسيطراً على مواقع ومنشآت ومناطق كانت قد استعادتها قوات النظام قبل أشهر، وسط قصف الطائرات الحربية للمناطق التي تقدم فيها التنظيم، فيما تجددت الاشتباكات بين الطرفين قرب منطقة القريتين بالبادية الجنوبية الشرقية لحمص، حيث سيطر على مواقع في المنطقة.

فيما قصفت قوات النظام تمركزات داعش في منطقتي رحوم وعنق الهوى بريف حمص الشرقي.

