ماذا يجري على الأرض في حلب؟

لم يطفئ تقدم قوات النظام والميليشيات الموالية لها في شرق حلب جذوة مقاومة فصائل المعارضة المسلحة، التي ما زالت تسيطر على أحياء الزبدية والأنصاري والمشهد وجزء من حي سيف الدولة.

وتخوض قوات الأسد، بمساندة الميليشيات، اشتباكات عنيفة ضد الفصائل المقاتلة في محاولة للسيطرة على الأحياء المتبقية، وفرض السيطرة على كامل مدينة حلب. ويترافق ذلك مع قصف عنيف من قوات النظام على أحياء من القسم المتبقي تحت سيطرة الفصائل، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

من جانبها، تتحدث مصادر قوات النظام عن سيطرة كاملة على المدينة القديمة لحلب والأحياء التي انسحب منها مقاتلو المعارضة غير أن مسؤولاً في جبهة الشام أوضح أن مقاتلي المعارضة فتحوا جبهة جديدة للقتال على طول نهر حلب.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأسد تواصل القصف الصاروخي على مناطق في الأحياء التي لا تزال الفصائل تسيطر عليها بالقسم الشرقي من حلب.

ونتج عن هذا الواقع العنيف فرار الآلاف من السكان إلى مناطق سيطرة النظام رغم التقارير، التي تتحدث عن انتهاكات وأعمال انتقامية واعتقالات تمارسها قوات النظام في حقهم.

وناشدت المنظمات الدولية بالحفاظ على حياة المدنيين، مع تقدم قوات الأسد وما ترتكبه من انتهاكات.