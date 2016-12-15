بوتين وأردوغان يبحثان إجلاء المدنيين والمعارضة من حلب

أعلنت مصادر الرئاسة التركية أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا في اتصال هاتفي على بذل جهود مشتركة لبدء إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من شرق حلب في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" الخميس.

وأكد بوتين وأردوغان في اتصال، الأربعاء، على ضرورة منع انتهاك وقف إطلاق النار. ويأتي هذا بعد أن توقفت عمليات الإجلاء في وقت سابق إثر طرح إيران شروطا جديدة أدت إلى نشوب القتال بين قوات النظام والمعارضة.

وأبلغ أردوغان الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للقيام بجميع الإجراءات الممكنة لتوفير أماكن إيواء ومساعدات إنسانية للنازحين من حلب بعد فتح ممرات آمنة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن قمة ستعقد في العاصمة الروسية موسكو في 27 ديسمبر/كانون الثاني الحالي بين روسيا وتركيا وإيران، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا.

وأكد "أن أفضل الحلول هو الحل السياسي، ونحن نحاول إحلال وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والبدء بمحادثات السلام، وسنواصل جهودنا، وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي سنعقد قمة تركية روسية إيرانية في موسكو".