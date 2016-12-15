منظمة الصحة: عمليات الإجلاء من حلب الشرقية تجري بسلاسة

أفادت منظمة الصحة العالمية بان عمليات الإجلاء من حلب الشرقية تتم بسلاسة دون تدقيق بالهويات

من جانبه .. اعرب مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يان إيغلاند عن استعداد المنظمة الدولية لرعاية عملية اجلاء النازحين عن حلب حتى مقصدهم الاخير الذي يختارونه.



اغلاند قال ان معظم الفارين سيتوجهون الى ادلب فيما يمكن للبعض الاخر التوجه نحو تركيا.



المستشار الاممي نقل تعهدات روسية بضمان سلامة من سيتم اجلاؤهم من حلب.



كما نقل تاكيدات موسكو بسرعة تنفيذ عملية الاجلاء المرتقبة.



وقدر اعداد الفارين من حلب حتى الان بـ50 الفا.