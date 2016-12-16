أوغلو: توافق تركي- روسي- إيراني على وقف النار في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن بلاده تبذل كافة الجهود حالياً من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين وإلى حلب تحديداً، بالتواصل مع العديد من الأطراف الدولية.

وأشار إلى وجود توافق تركي- روسي- إيراني على وقف النار في سوريا. وكشف وزير الخارجية التركي، أوغلو، أن لقاء سيعقد في موسكو في 27 ديسمبر من أجل مناقشة الوضع في سوريا.

وقال إن 600 ألف شخص قتلوا خلال السنوات الست الأخيرة في سوريا. وأضاف: "أمام هذا الظلم لا يمكننا الوقوف لذا قمنا بالعديد من المساعي لا سيما مع روسيا، وقد اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث بشأن الأزمة السورية".

كما لفت إلى أن حوالي 7000 شخص تم إجلاؤهم من حلب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

