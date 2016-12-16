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الحدث سوريا

بوتين: نسعى إلى وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا

المصدر: الحدث.نت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن موسكو ستواصل المحادثات الآن من إجلاء وقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لليابان إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إجراء محادثات سلام بشأن سوريا في آستانة عاصمة قازاخستان.

وأضاف أن هذه المحادثات ستجري إضافة إلى المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وتنعقد بشكل متقطع في جنيف.

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#روسيا, #فلاديمير بوتين, #تركيا, #رجب طيب أردوغان

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