خروج 3500 مدني من حلب منذ فجر اليوم

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خروج 65 حافلة تقل 3500 شخص، منذ منتصف الليل من أحياء حلب الشرقية باتجاه الراشدين في ريف حلب الغربي.

في المقابل، وصلت إلى حلب الغربية 10 حافلات تقل 500 شخص من الفوعا وكفريا.

ومن المنتظر أن تصل حافلات جديدة تدخل بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، لتنضم إلى 15 حافلة متواجدة داخل البلدتين وتقوم بالتحضُّر للانطلاق نحو مناطق سيطرة قوات النظام في حلب.

وينعقد مجلس الأمن بعد ساعات للتصويت على مشروع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى حلب، بعد موافقة روسيا على المشروع الفرنسي المعدل.

ويشدد القرار بصيغته الجديدة على ضرورة تقديم الحماية للمدنيين الذين اختاروا البقاء في حلب وعدم النزوح عنها، وضمان أمن النازحين الطوعيين أثناء عملية الإجلاء حتى مقصدهم الأخير.

كما يطلب القرار من الأمم المتحدة مراقبة ورصد عملية الإجلاء من حلب والتحضير لنشر طواقم أممية جديدة، إضافة إلى مطالبة جميع الأطراف بضمان انتشار غير مشروط وآمن للطواقم الأممية في حلب، والسماح للطواقم الإنسانية التابعة لها بالعمل من دون عوائق في طرفي حلب.

كذلك يدعو القرار الأطراف كافة إلى احترام وحماية الطواقم الطبية وضمان سهولة تنقلها في المدينة، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطة بالتطورات على الأرض ضمن فترة خمسة أيام من التصويت على القرار.