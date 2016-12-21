تركيا : مقتل 4 جنود أتراك باشتباكات قرب الباب السورية

أعلن الجيش التركي الأربعاء مقتل 4 من جنوده وإصابة 11 آخرين في اشتباكات مع تنظيم داعش قرب الباب شمال سوريا.

يأتي هذا الاعلان بعد أن أكد الجيش في وقت سابق الأربعاء أن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا، وتحاصر بلدة "الباب" الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

وفي إفادة يومية بشأن عملية "درع الفرات" التي بدأت قبل نحو 4 أشهر بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود، قال الجيش إن طائرات حربية تركية دمرت 48 هدفا للتنظيم، وقتلت 15 متطرفا.

وأضاف أن 4 جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في العربة التي كانوا يتنقلون بها.