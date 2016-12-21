وزراء الخارجية العرب ينتقدون سوريا وإيران

دان وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هجوم النظام السوري وحلفائه على مدينة حلب، فيما طالبوا إيران بـ"حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

وجاء ذلك في توصيات "الإعلان الوزاري" الصادر في ختام الاجتماع المشترك الرابع الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

وأعرب الوزراء عن قلقهم للوضع المتدهور في حلب ودانوا بشدة "هجوم النظام السوري وحلفائه المتعمد والعشوائي ضد المدنيين وكذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية من كافة الأطراف".

ونوه الإعلان الوزاري إلى الثمن المرتفع الذي تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار جراء الأزمة السورية، مؤكداً التزام الدول المشاركة بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة.