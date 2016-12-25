بوتين يتصل بروحاني للإشادة بالسيطرة على حلب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية المشتركة مع إيران وتركيا في السيطرة على حلب خطوة هامة للتخلص مما وصفه الإرهاب في سوريا.

وقال الكرملين إن بوتين والرئيس الإيراني اتفقا خلال اتصال هاتفي على مواصلة التنسيق بين موسكو وطهران من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وإجراء مفاوضات في أستانا بين الأطراف المعنية للخروج بنتائج محددة.

وفي وقت سابق قال بوتين، إن روسيا وإيران وتركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وافقوا على إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان.

وعقدت روسيا وإيران وتركيا محادثات في موسكو الثلاثاء الماضي، قالت الدول الثلاث بعدها إنها على استعداد للمساعدة في التوسط في اتفاق سلام سوري. واقترح بوتين عقد المفاوضات في كازاخستان، وهي حليف مقرب لروسيا.