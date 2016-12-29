مفوضية اللاجئين: عدد المسجلين ناهز 6 ملايين لاجئ سوري

هربوا تباعا من طلقات الرصاص وأصوات المدافع، فمنهم من وجد السبيل نحو اللجوء في الدول المجاورة، ومنهم من نزح صوب المناطق الداخلية السورية.

وناهز عدد المسجلين من اللاجئين السوريين، بحسب المفوضية العليا للاجئين، نحو 5.8 مليون سوري، واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول التي تقبلهم باستقبالها ما لا يقل عن مليون و900 ألف لاجئ توزعوا في مخيمات عدة في محافظة هاتاي.

واحتل لبنان المرتبة الثانية ببن دول الجوار واستقبل نحو1.7 مليون لاجئ توزعوا في مخيمات عديدة في عكار والبقاع.

واستقبل الأردن ما لا يقل عن 1.4 مليون لاجئ، مكث أغلبهم في مخيم الزعتري والمفرق، أما العراق فاستقبل أكثر من 500 ألف لاجئ توزعوا في مناطق عديدة بالعراق. في حين استضافت دول المغرب العربي في كل من ليبيا والجزائر والمغرب ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.