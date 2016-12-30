الجيش الحر: الهدنة معرضة للإنهيار بسبب الهجوم على بردى

أعلن أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر لقناة "الحدث" أن الهدنة معرضة للانهيار بسبب الهجوم على وادي بردى ومناطق اخرى، مبيناً أن الهجوم على وادي بردى لا يمكن اعتباره خرق فردي، ولا يمكن السكوت عن ذلك.

وأوضح أن الخروقات في اليوم الاول تضع روسيا امام التحدي بتنفيذ التزاماتها وأن دور روسيا الضامن مرهون بقدرتها على وقف تغول الدور الإيراني، مؤكدا أن الخروقات تتم في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الايرانية.

وقال ايضاً أن "ايران ليست راضية عن الهدنة ومن مصلحتها افشاله".

وأكد أبو زيد أنه لا يوجد اي فصيل في سوريا يعارض اتفاق الهدنة الاتفاق وأن الإتفاق جاء في وقت مناسب لوقف مسلسل التهجير من ريف دمشق، مضيفاً "نلاحظ عدم قدرة الطرف الضامن الزام النظام بالاتفاق".

وفي اليوم الأول من سريان الهدنة أفادت لجان التنسيق السورية أن مروحيات النظام السوري استهدفت وادي بردى بـ 12 برميلا متفجراً (شمال غرب دمشق).

في حين أفادت شبكة شام بأن الميليشيات الإيرانية تقصف بالمدفعية ريف حلب الجنوبي.

وكانت مصادر في المعارضة السورية أكدت، الخميس، التوقيع على اتفاق حول وقف إطلاق نار شامل في سوريا.

وأكد المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أنقرة، أن الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية، ولا يتضمن أي استثناءات، كما يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية من دون استثناء، مبيناً أن اتفاق الهدنة لا يشمل وحدات الحماية الكردية وداعش، في حين أشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

فيما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقيع اتفاق هدنة بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية.

