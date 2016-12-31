الجيش السوري الحر.. اتفاق الهدنة بوجهين مختلفين

سارع الجيش السوري الحر، اليوم، إلى إصدار بيان كشف فيه عن قيام الراعي الروسي في اتفاق وقف النار بتوزيع نسختين مختلفتين لأطراف النزاع، ودعا مجلس الأمن إلى التريث في تبني الاتفاق.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الحر عن تشكيل فصيله إلى مفاوضات أستانة يناير المقبل.

وبحسب بيان الجيش الحر، تدعو الفصائل مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل جلسة التصويت على الاتفاق إلى حين التزام موسكو بتعهداتها وضبط النظام وميليشياته.

وأوضح الجيش الحر أن نسخة الاتفاق التي وقعت عليها فصائل الجيش تختلف عن تلك التي وقعها النظام.

وحذفت منها نقاط رئيسية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للفصائل، إلى جانب المحاولات المستمرة من قبل النظام باقتحام وادي بردى.