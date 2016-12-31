الجيش السوري الحر: لم نشكل وفداً للمشاركة في أستانة بعد

بعد الأنباء التي تم تداولها ليل الجمعة السبت عن أن 13 فصيلاً سوريا معارضاً اتفقوا على تشكيل وفد للمشاركة في المحادثات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانة منتصف يناير، أوضح مأمون الحاج موسى عضو الهيئة السياسية للجيش الحر السبت أنه لم يتم تشكيل وفد من المعارضة للمشاركة في مفاوضات أستانة بعد، مشيراً إلى أن المعارضة تراقب حالياً مدى التزام الطرف الروسي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات السورية قد شددا في وقت سابق الجمعة على ضرورة تمثيل قوى الثورة والمعارضة من خلال الهيئة العليا للمفاوضات. وحضا على لجم أي محاولة من قبل نظام بشار الأسد وإيران وميليشياتهما لتقويض اتفاق وقف النار في سوريا. وأكدا على التعامل الإيجابي مع وقف النار. وشدد رئيس الائتلاف السوري، أنس العبدة، ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، عقب اجتماعهما في تركيا الجمعة على أن موقفهما من الجهود الرامية إلى عقد مفاوضات سورية في كازاخستان، يرتكز على ألا تكون بديلاً عن مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة.

