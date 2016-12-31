هدنة سوريا.. مقترحات في مجلس الأمن لتثبيتها

فيما ينتظر أن يصوت مجلس الأمن، السبت، على مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو لتثبيت الهدنة في سوريا، طالب عدد من الدول بإجراء تعديل على هذا المشروع.

وينص المشروع على تثبيت وقف إطلاق النار، على أن تلتزم المعارضة بتشكيل وفد مخول بالتفاوض حول تسوية سياسية تهدف إلى حل شامل وسلمي للأزمة السورية في أجل أقصاه 16 يناير 2017، بمشاركة الضامنين التركي والروسي مع السماح للمعارضة بتشكيل الوفد بمفردها.

وسيبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد النظام انطلاقاً من 23 يناير في أستانة بمشاركة الأمم المتحدة، وبحسب النص سيقوم الوفدان بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة في أقرب الآجال.

فصائل المعارضة تعلن تشكيل وفدها

ووسط تلك المحاولات الروسية للحصول على غطاء دولي لاتفاق الهدنة في سوريا، أعلنت الفصائل الموقعة على وقف النار عن تشكيلها وفدا يشارك في المفاوضات السورية لحل الأزمة في أستانة. وقالت الفصائل عقب اتفاقها على تشكيل الوفد: "إن المعارضة ستلتزم بتشكيل وفد من أجل إجراء مفاوضات الحل السياسي الهادفة إلى حل شامل للأزمة السورية بحلول السادس عشر من يناير المقبل.

وجاء في نص الاتفاق، أن الوفد سيبدأ بالعمل المشترك مع النظام في محادثات أستانة المقررة في 23 يناير.

وقد فوضت الفصائل الموقعة على الاتفاق، ممثلين اثنين للمعارضة هما أسامة أبوزيد ومنذر سراس بالتوقيع على اتفاقية تشكيل الوفد المشارك في مفاوضات الحل السياسي.