وزير الدفاع التركي: لا خروقات جدية لهدنة سوريا

أكد وزير الدفاع االتركي فكري إشيق، السبت عدم وقوع أي خرق من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا.

ووجه انتقاداً لمحاولات إيران تعطيل اتفاق وقف اطلاق النار، دون أن يسميها واصفاً تلك المحاولات بالأعمال التخريبية التي تدار من خلف الستار، ومن شأنها التسبب بانهيار الاتفاق بحسب وزير الدفاع.

كما لفت إلى أهمية استهداف المقاتلات الروسية لمواقع تنظيم داعش واصفاً إياه بـالتطور الهام.

والسبت أصدر الجيش السوري الحر بياناً موقعاً من 11 فصيلاً معارضا ممن وقعوا على اتفاق وقف اطلاق النار، شدد فيه على اسقاط الاتفاق إذا لم تتوقف انتهاكات النظام.

وكان أسامة أبو زيد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أعلن في تصريح لقناة "الحدث" مساء الجمعة أن الهدنة معرضة للانهيار بسبب الهجوم على وادي بردى ومناطق أخرى، مبيناً أن الهجوم على بردى لا يمكن اعتباره خرقا فرديا، ولا يمكن السكوت عن ذلك.

وأوضح أن الخروقات في اليوم الأول تضع روسيا أمام التحدي بتنفيذ التزاماتها، وأن دور روسيا الضامن مرهون بقدرتها على وقف تغول الدور الإيراني، مؤكدا أن الخروقات تتم في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الايرانية.

