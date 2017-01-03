أنباء عن أن منفذ هجوم اسطنبول قاتل مع داعش بسوريا

بدأت حلقة التحقيقات حول هوية منفذ اعتداء اسطنبول الذي تبناه داعش تكتمل، على وقع تكثيف السلطات التركية تحقيقاتها عبر جمعها لمعلومات والتدقيق في كاميرات المراقبة وتنفيذ مداهمات للامكان التي تواجد فيها المشتبه به.



فاتضح ان منفذ هجوم اسطنبول قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا، واكتسب مهارات قتالية في حمل السلاح واستخدامه كما خضع لتدريبات على حرب الشوارع وعمليات التصفية والاغتيال.

تدريبات مكنته من التسلل الى المطعم في احد ارقى احياء اسطنبول مدججا بالسلاح الخفيف واطلاق مئة و عشرين طلقة من رشاش كلاشنيكوف، على اهداف اختارها بعناية بحسب شهود عيان، ليعود ويبدل ملابسه في المطبخ، ليتمكن بعدها من الاختفاء.

تحركات سلسة تنم عن تدريبات عالية الاحترافية التي تلقاها اثناء اقامته في سوريا، فهو دخل الى تركيا بشكل نظامي في 22 نوفمبر.

وتفيد المعلومات بانه توجه الى كونيا في الاناضول حيث استاجر منزلا مع امراة وطفلين فيما ترددت معلومات عن القاء القبض على السيدة.

وكان يتردد الى منطقة "زيتينبورنو جنوب اسطنبول، حيث استقل سيارة اجرة ليتوجه بها الى اسطنبول ليلة الحادثة.



وأكدت السلطات التركية التي تولي اهمية قسوة للامساك بالمشتبه به وشل حركة الخلية التي تساعده أنه في الليلة نفسها، كان يحاك مخطط اخر لتنفيذ هجوم في انقرة قبل ان يتم القبض على خلية تابعة لداعش مؤلفة من ثمان اشخاص.

