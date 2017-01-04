أردوغان: "درع الفرات" ستتابع إلى الرقة لطرد داعش

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن عملية درع الفرات بسوريا ستتمكن من السيطرة على مدينة الباب، وستواصل إلى الرقة.

وأضاف أردوغان "عازمون على تطهير مناطق أخرى، من بينها منبج السورية من الجماعات الإرهابية".

وعلى خلفية ما يحدث في بلاده من هجومات آخرها الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة في مطعم رينا باسطنبول، مودياً بحياة 39 شخصاً وعشرات الجرحى، قال أردوغان إن هناك من يسعى لزرع بذور التفرقة في تركيا، ومهمتنا الآن تقديم المتورطين بالعمليات الإرهابية إلى القضاء.

وأضاف أردوغان: "لن نسمح لأي كان بالمساس بنمط الحياة في تركيا". وتابع: "هناك من حاول استغلال القضية التركية في تحقيق مصالح شخصية"

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار، مشددا على أن تركيا لم تستسلم لهذه التنظيمات.

وبشأن رجل الدين فتح الله غولن قال أردوغان إن من يقوم بدعم تنظيمه سيقدم للقضاء.

وبخصوص العلاقات التركية الروسية أفصح أردوغان أن تطبيع العلاقات مع روسيا من شأنه إنعاش الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات التركية العراقية ستبقى جيدة وأن التوتر سينتهي.

