موسكو وأنقرة يبحثان إقامة نقاط مراقبة وقف النار بسوريا

الهدنة الهشة في سوريا ومحادثات أستانة المجمدة سوريا والقائمة تركياً وروسياً تبقى الحدث الأبرز خاصة مع ماكشفته صحيفة حرييت التركية اليوم أن موسكو وطهران تسعيان إلى إقامة نقاط لمراقبة وقف النار في سوريا..

ويأتي هذا فيما اتهم وزير الخارجية التركي النظام السوري وميليشياته بخرق الهدنة السورية ، وطالب طهران بالضغط على الميليشيات الشيعية وحزب الله اللبناني ونظام الأسد للالتزام باتفاق وقف النار' سيما أن المعارضة السورية ملتزمة بالهدنة حتى الآن وفق تشاوش أوغلو .

في إشارة واضحة على عزم رعاة الهدنة السورية تثبيت التهدئة وعدم السماح بانهيارها، طالبت أنقرة طهران بالضغط على النظام والميليشيات الموالية له بوقف التصعيد العسكري على ريف دمشق وتحديدا في وادي بردى.

وزير خارجية تركيا أحمد تشاوش أوغلو أكد أن انقرة تعمل مع موسكو على فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا أن المعارضة في سوريا ملتزمة بوقف إطلاق النار، فيما اتهم الجانب الآخر اي النظام وحلفائه من الميليشيات التابعة لايران بانتهاكها.



الهدنة التي توصلت إليها تركيا وروسيا قبل خمسة ايام تشكل حجر زاوية للمحادثات السورية التي من المتوقع ان تبدأ في استانة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري بين المعارضة والنظام..

وفي هذا السياق، من المفترض أن يصل خبراء روس إلى تركيا وفق ما أعلنه تشاوش أوغلو يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري بغية للتمهيد لمحادثات أستانة. لكن استمرار التصعيد الذي يقوده النظام والميليشيات الموالية له في وادي بردى دفع المعارضة الى الاعلان عن تعليق مشاركتها، مناشدة موسكو ممارسة ضغوط على إيران والنظام لوقف الحملة العسكرية.

وبانتظار ان تسفر الجهود الروسي التركية عن نتائج أكان فيما خص وادي بردى ومحادثات استانة المرتقبة، نقلت وسائل إعلام وصحف إيرانية، إرتياب طهران واستياءها من التنسيق بين أنقرة وموسكو، تخشى إيران من أن يؤدي إلى تهميشها دورها في سوريا.