روسيا تسحب قواتها "وهمياً" من سوريا

الدعاية الروسية للقدرات العسكرية وأبعادها السياسية مستمرة في سوريا خصوصا.

تارة تُعلن موسكو سحب قواتها كما في مارس 2016 ليتبيّن أن تدخلها العكسري ازداد بعدها بفعالية أكثر وفق ذي غارديان نقلا عن خبراء.

هذه المرة أعلنت روسيا سحب حاملة الطائرات هذه من مياه المتوسط... وهي الأدميرال كوزنيتسوف, فيما البادرة الروسية الدعائية "شكلا" واكبتها موجة توضيح في وسائل إعلام دوليّة بيّنت أنّ الروس استغنوا عن الأقل فعالية في الحرب السورية على حساب الابقاء ـ بل زيادة ـ ما هو أكثر فعالية ألا وهي منظومة الصواريخ أس 300 وأس 400.

ونقلت "ذي غارديان" عن خبراء أنّ الرئيس بوتين سحب جزءًا من قواته من سوريا سابقاً, قبل أن يزيد وجوده العسكري الفعّال لاحقا بسوريا مضيفةً أنّ التطورات العسكرية والدور الروسي في سوريا مستمر حيث تشير التصريحات الى نيّة إطلاق عملية عسكرية واسعة في إدلب.

من جانبها نقلت التايمز عن مصادر استخباراتية مطلعة مشروعا قريبا لروسيا بنشر هذه الدبابات الحديثة في سوريا.. والتي تتحرك بدون طاقم, يتم تسليحها بقذائف ورشاشات وُتسير عن بعد.

إذن, فإنّ الأدميرال كوزنيتسوف التي كشفت ضعفاً في البحرية الروسية أمام البحرية الأميركية , تم استبدالها بما هو أكثر فعالية للوجود الروسي بسوريا.

منظومة صواريخ دفاعية متطورة و دبابات بدون طاقم تُسير عن بعد.