الأسد: مستعدون للتفاوض حول كل شيء في محادثات آستانة

قال بشار الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية حول محادثات آستانة: "مستعدون للتفاوض حول كل شيء في محادثات آستانة"، ولكنه استدرك قائلاً: "من سيكون فيها من الطرف الأخر وهل ستكون معارضة حقيقية لها قواعد شعبية".

وعن حلب، وبعد بحر الدماء الذي غرقت فيه سوريا على مدى أكثر من 5 سنوات، اعتبر رئيس النظام السوري، أن نظامه على طريق النصر بعد السيطرة على حلب.

وعند سؤاله عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر الأسد أنه لا توجد حرب نظيفة أو جيدة، مقراً بأن هناك "فظائع ارتكبت"، لكنه أردف أنها ارتكبت من قبل كل الأطراف".

أما عن القصف العنيف الذي تعرضت له حلب وما خلفه من عدد هائل من الضحايا، فأجاب: "إنه الثمن الواجب دفعه أحيانا". وتابع قائلاً: "لم أسمع أبداً على مر التاريخ بحرب جيدة ".

إلى ذلك، نقل عنه تييري مارياني، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي التقاه الأحد مع وفد فرنسي، قوله "كانت هناك بعض الأخطاء من جانب الحكومة، هذا يؤسفني وأنا أدينه".

