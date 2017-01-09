سوريا.. فصائل المعارضة تنعي الهدنة بسبب الخروقات

أعلن قادة الفصائل الموقعون على اتفاق الهدنة في سوريا انها اصبحت من الماضي.

وقال القادة الموقعون في تغريدات على موقع توتير إن الهدنة بحكم المنتهية جراء استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية لها بالقصف والعمليات العسكرية على بلدات وادي بردى.

وتوعد قادة تلك الفصائل بالرد العسكري على خروقات النظام وحلفائه المتواصلة للهدنة الموقعة برعاية روسية تركية.

ونفت مصادر في المعارضة ما تروج له وسائل اعلام النظام عن تعرض فرق صيانة لاطلاق نار اثناء محاولة دخولها الى وادي بردى لإصلاح مضخات المياه في نبع عين الفيجة .

واوضحت المصادر ان هذه الفرق بقيت متوقفة عند احد الحواجز بانتظار انتهاء المفاوضات بين النظام والاهالي و التي لم تسفر عن اتفاق ليستأنف النظام وحلفاؤه قصف مناطق وادي بردى بريف دمشق ..

