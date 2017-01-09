وادي بردى: قصف النظام وحلفائه للمنطقة لم يتوقف

هذا ونفت الهيئة الإعلامية في وادي بردى توقف قوات النظام وميليشيا حزب الله عن قصف المنطقة، مضيفة ان استهداف قريتي عين الفيجة وبسيمة ادى الى سقوط ثلاثة قتلى واصابة نحو عشرة آخرين

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كما نفت مصادر في المعارضة ما تروج له وسائل اعلام النظام عن تعرض فرق صيانة مضخات المياه لاطلاق نار اثناء محاولتها الدخول الى وادي بردى لإصلاح مضخات نبع عين الفيجة.

واوضحت المصادر ان هذه الفرق بقيت متوقفة عند حاجز قرية دير قانون بانتظار انتهاء المفاوضات، التي طالب خلالها أهالي المنطقة بأن تستند إلى اتفاقية وقف إطلاق النار.

