روسيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قاعدتها العسكرية باللاذقية

أرسلت روسيا ما يصل إلى 10 طائرات مقاتلة إلى قاعدتها العسكرية في مدينة اللاذقية السورية بحسب ما أوضحت صحيفة تليغراف.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة نقلا عن مصادر محلية فإن الطائرات التي أرسلتها موسكو هي من نوع " "سو- 25 " .

هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تقليص تواجد بلاده العسكري في سوريا، تزامناً مع إطلاق مفاوضات بأستانا لحل الصراع في سوريا بشكل سلمي.

وبحسب مراقبين فإن التعزيزات العسكرية هذه تأتي تعويضا عن سحب حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف من سوريا ما يشير إلى نية موسكو بالانخراط أكثر في الحرب.