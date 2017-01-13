بعد الاشتباكات.. فرق الصيانة تعود إلى وادي بردى

‏أفادت مصادر الحدث في وقت متأخر من ليل الجمعة بعودة فرق الصيانة إلى وادي بردى شمال غرب العاصمة السوريةن وذلك بعد تلقي ضمانات من قبل قيادات عليا في النظام السوري.

وكانت الاشتباكات تجددت في وادي بردى في وقت سابق الجمعة بين قوات المعارضة والنظام بالتزامن مع انسحاب ورشات الصيانة تحت القصف العنيف من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله.

في حين أشار المرصد السوري لحقوق الانسان أن ميليشيات النظام سيطرت على منطقة بسيمة في الوادي.

يأتي هذا بعد تأكيدات بالتوصل إلى اتفاق تهدئة يقوم على أساس السماح لورشات الإصلاح بالدخول إلى البلدة من أجل اصلاح مضخات المياه التي تسمح بوصول المياه إلى دمشق، مقابل وقف لاطلاق النار . ويسمح الاتفاق بحسب المرصد بتسوية أوضاع بعض المقاتلين الراغبين بالبقاء في المدينة على أن يتم ترحيل من يرغب منهم إلى ادلب شمال البلاد .

